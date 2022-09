Oukitel, una delle aziende leader nel settore delle batterie e degli smartphone rugged, ha annunciato un nuovo device, Oukitel RT2, un rugged tabled, che unisce tutte le caratteristiche applicate da sempre sugli smartphone, come una batteria ultra capiente, resistenza oltre misura e altre caratteristiche, applicate però ad un tablet.

Il dispositivo sarà disponibile a partire dal 19 settembre, e sarà riservato uno sconto fino al 50% durante il periodo di lancio.

Batteria infinita da ben 20000mAh

Oukitel RT2 è equipaggiato di serie con la batteria che raggiunge i 20000mAh. Le possibilità di utilizzo sono infinite e l’uso dichiarato è di 4-5 settimane in standby e ben 6-7 giorno con un normale del dispositivo. Inoltre la ricarica rapida da 33W permette di ricaricarlo completamente in soli 4 ore e mezza.

Non è però solo la batteria il punto di forza, sono presenti anche certificazioni quali:

IP68

IP69K

MIL-STD-810H (certificazione militare a protezione di schizzi, sabbia, polvere, resistenza a cadute fino 1.5 metri, e operatività ad alte temperature)

Display FHD+ da 10.1″ e performance al TOP

Il Tablet Oukitel RT2 è dotato di uno schermo da 10.1″ FHD+ dotato di riconoscimento del tocco anche quando si indossano guanti, e una luminosità ottima studiata per l’utilizzo sotto la luce del sole diretta. Presente anche il face ID per garantire lo sblocco rapido in qualsiasi condizione.

Il sistema operativo scelto è Android 12, che riesce a girare in maniera eccelsa grazie al processore sotto la scocca, l’octa-core Mediatek MT8788. Completano poi il quadro della scheda tecnica 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, che ovviamente può essere espansa con microSD fino ad 1TB, più che sufficiente per il 99% delle persone.

Parola d’ordine: connettività ovunque.

Il comparto multimediale di Oukitel RT2 si compone di una fotocamera principale da 16MP, che permette di catturare una buona quantità di luce e avere scatti chiari, registrare ottimi video e scannerizzare documenti facilmente. La connettività invece è garantita da una doppia sim (dual 4G), ovviamente Wifi, Bluetooth 4.2 e GPS, con un focus importante sulla stabilità della connessione.

Se non è abbastanza chiaro dalle specifiche, il dispositivo è studiato per uno scopo preciso: garantire la piena funzionalità in lunghi percorsi, scalate, spedizioni scientifiche e sport estremi, dove tutti gli altri device sarebbero fuori gioco in breve tempo.

Il rilascio ufficiale sul mercato sarà Lunedi 19 settembre, sul store ufficiale dell’azienda Aliexpress, a questo link. Tuttavia, per la gioia dei fan e solo per un periodo limitato, fino a Venerdi 23, il prezzo di lancio sarà di soli 239,99 dollari.