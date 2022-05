Il colosso mondiale MediaTek ha lanciato tre nuovi processori per smartphone di fascia media e alta: Dimensity 1050 5G, Dimensity 930 5G e Helio G99.

Tutti i chip sono realizzati con processo produttivo a 6 nm di TSMC, scopriamo insieme le caratteristiche di questi nuovi processori.

MediaTek presenta tre nuovi processori

Dimensity 1050 5G è il primo processore dell’azienda compatibile con le reti mmWave 5G, utilizza quattro core CPU ARM Cortex-A78 con clock a 2,5 GHz, quattro core CPU ARM Cortex-A55 con frequenza a 2 GHz e la GPU ARM Mali-G610 MC3. L’ISP del processore è in grado di gestire sensori fotografici fino a 108 MP, oppure due sensori da 20 MP simultaneamente, supporta la registrazione video in 4K a 30 fps. Sarà disponibile per smartphone di fascia alta, con prezzi contenuti, a partire dal terzo trimestre 2022.

Dimensity 930 5G è un processore pensato per smartphone di fascia media, è dotato di due core CPU ARM Cortex-A78 con clock a 2,4 GHz, sei core CPU ARM Cortex-A55 con clock a 2 GHz e GPU IMG BMX-8-256. Supporta RAM LPDDR4 e LPDDR5, e memorie di archiviazione UFS 2.1 e UFS 3.1. Per quel che riguarda la connettività è in grado di supportare reti 5G sub-6GHz, reti SA/NSA, doppia SIM 5G, GPS a doppia frequenza, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e porta USB Type-C. Gli smartphone mossi da questo processore saranno disponibili già dal prossimo mese.

Infine, Helio G99 4G (successore dell’Helio G96) dotato di due core CPU ARM Cortex-A76 con clock a 2,2 GHz, sei core CPU ARM Cortex-A55 con clock a 2 GHz e GPU ARM Mali-G57 MC2. A differenza dei precedenti modelli può supportare solo RAM LPDDR4X dual-channel e memorie di archiviazione di tipo eMMC 5.1 e UFS 2.1. Supporta inoltre la registrazione video in 4K a 30 fps, la registrazione video FullHD a 120 fps, HDR, mappatura della profondità e anche qui, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, la riduzione del rumore. MediaTek Helio G99 è dedicato a smartphone di fascia media, che arriveranno sul mercato a partire dal terzo trimestre 2022.