La batteria del nostro smartphone è sottoposta giornalmente a degli sforzi di cui noi neanche conosciamo l’esistenza. Infatti, spesso e volentieri lasciamo che il nostro dispositivo vada incontro a delle sorti pericolose per la sua efficienza a lungo termine.

Infatti, nonostante le nuove batterie agli ioni di litio siano decisamente performanti, hanno comunque bisogno di qualche piccola accortezza che può fare sicuramente la differenza. Andiamo a scoprire di seguito come caricare il proprio cellulare nel modo corretto.

Smartphone: come effettuare la ricarica nella maniera corretta

Evitare il sovraccarico della batteria

Una delle domande più ricercate da chi possiede uno smartphone: tenere il telefono in carica tutta la notte rovina la batteria? Se consideriamo i dispositivi moderni, è possibile lasciare il telefono in carica tutta la notte. Situazione che cambia con i dispositivi più antiquati, che devono evitare il sovraccarico.

Alte temperature: nemico numero uno

Ora che abbiamo chiarito che le tante ore di ricarica non rovinano la batteria, il pericolo numero uno di quest’ultima sono senza ombra di dubbio le alte temperature. Di fatto, gli ioni di litio non reagiscono bene alle fonti di calore. Di conseguenza, tenerli al sole o sul termosifone, quindi a temperature superiori ai 35° C, può essere pericoloso e danneggiare la batteria in maniera definitiva.

Cellulare completamente scarico prima di ricaricarlo

Utilizzare i cavi originali

I problemi di ricarica possono provenire da un uso fin troppo frequente di cavi non originali e di bassa qualità. Di fatto, l’utilizzo di questo tipo di accessori per ricaricare lo smartphone può essere sia un rischio per la sicurezza che per l’efficienza. Quindi, usate sempre caricatori e cavi certificati.