I ragazzi di Frontier Developments hanno rilasciato una nuova espansione per Jurassic World Evolution 2. Grazie al Late Cretaceous Pack, disponibile a partire dal 15 settembre, sarà possibile arricchire il proprio parco con alcune nuove specie provenienti dal Creataceo.

In particolare, l’espansione include quattro nuovi dinosauri terresti, marini e volanti che sono vissuti oltre 65 milioni di anni fa. Come indicato dagli sviluppatori, sarà possibile dare uno sguardo più approfondito a questi fantastici animali e scoprire le loro caratteristiche.

Il Barbaridactylus prende il nome dalle coste del Nord Africa dove è stato scoperto. Si tratta di un cacciatore volante del tardo Cretaceo caratterizzato da una cresta sulla testa incredibilmente distintiva.

L’Alamosaurus è uno dei dinosauri più grandi mai scoperti, tanto che gli stinchi sono alti quasi quanto un uomo. Si tratta di un erbivoro ma dotato di grandi spine situate lungo il dorso, la schiena e la coda.

Jurassic World Evolution 2 si aggiorna e porta i giocatori nel tardo Cretaceo introducendo quattro nuovi dinosauri e tante personalizzazioni per il parco

L’Australovenator si pensa sia vissuto in Australia circa 95 milioni di anni fa. Era un carnivoro agile ed in grado di muoversi molto rapidamente. Grazie ai suoi denti estremamente affilati e le braccia flessibili, era un cacciatore temibile.

Lo Styxosaurus è un rettile marino caratterizzato da grandi pinne e una forma idrodinamica. Questa combinazione gli garantisce una mobilità eccezionale e una velocità sorprendente sott’acqua. Inoltre, è possibile modificare il genoma dello Styxosaurus per renderlo bioluminescente.

Il Late Cretaceous Pack è disponibile per tutte le versioni del gioco, PC e console, al prezzo di 7.99 euro. Inoltre, su Jurassic World Evolution 2 arriva anche l’Update 4, un aggiornamento è gratuito per tutti i giocatori. Tra le novità di questo aggiornamento, spiccano una serie di novità per migliorare il gameplay oltre a vari bugfix.



Gli appassionati di realismo potranno contare su tante nuove decorazioni per la laguna potendo scegliere tra fontane, rocce e arredi. Si aggiungono anche nuove decorazioni per gli edifici, aumentando così il grado di personalizzazione. Inoltre, vengono introdotti alcuni cambiamenti al comportamento dei dinosauri sia quando sono in gabbia che durante la fuga.