Durante l’evento Ubisoft Forward, l’azienda francese ha svelato i propri piani per i prossimi anni. Tra questi spicca certamente il franchise di Assassin’s Creed che potrà godere di tantissime novità in arrivo. La principale, e anche più vicina in termini temporali, sarà Assassin’s Creed Mirage. Grazie a questo capitolo, Ubisoft promette un ritorno alle origini della saga. Questo significa che il gameplay in stile Valhalla lascerà il posto a qualcosa di più simile ai primi capitoli. Tuttavia, durante l’evento sono state mostrate anche le prime immagini per un nuovo titolo del franchise. Il gioco è attualmente in fase di sviluppo come Assassin’s Creed: Codename Red e non è ancora stato deciso il titolo definitivo.

Ubisoft ha deciso di accontentare finalmente i fan della saga di Assassin’s Creed, il prossimo capitolo sarà ambientato in Giappone

Stando alle pochissime informazioni emerse, racchiuse esclusivamente in un teaser trailer, il titolo sarà ambientato in Giappone. Questa notizia farà felice una grande schiera di appassionati che da tempo chiedeva a gran voce un nuovo capitolo ambientato in questo Paese. Il titolo si configura come un open world con caratteristiche da GDR. Il trailer di annuncio mostra un Assassino vestito in stile ninja dotato di una katana e della classica lama celata. Considerando queste peculiarità, ci aspettiamo che Assassin’s Creed: Codename Red rappresenterà il capitolo successivo del franchise dopo Mirage.

Lo sviluppo è affidato ad Ubisoft Québec che ha già curato la realizzazione di Odyssey e il direttore del progetto sarà Jonathan Dumont. Questa figura ha già partecipato a progetti di elevata importanza tra cui due capitoli della saga degli Assassini come Syndicate e Odyssey oltre che Immortals: Fenyx Rising, Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory e World of Warcraft. Purtroppo, non ci sono dettagli per la data di uscita, ma certamente il gioco non vedrà la luce prima del 2024 su console e PC.