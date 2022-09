Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato il debutto di alcuni nuovi contenuti esclusivi per il gioco di carte digitali Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Grazie al nuovo aggiornamento sarà possibile giocare con il Selection Pack “Nuove carte drago”, il Solo Mode Gate “La tribù delle profondità abissali” e divertirsi con tanti nuovi accessori.

Sfruttando il potere delle “Nuove carte drago”, tutti i Duellanti potranno evocare il potentissimo Drago Bianco Occhi Blu per terminare ogni duello con una vittoria assoluta. Tra le carte più potenti disponibili troviamo Specchiogiada il Drago Lamaghiaccio e Drago Jet Occhi Blu. Ma il deck potrà contare anche sui nuovi supporti per gli archetipi Calibro Mizzile, Drago Occhi Diversi, Fata Fantasmatrucco e Voivoda Vampiro.

Grazie all’espansione “La tribù delle profondità abissali” la sfida aumenta di livello e i Duellanti potranno scoprire le origini degli enigmatici Sirenide Abisslinde. Attraverso il Solo Mode Gate, sarà possibile avventurarsi per scoprire la storia di questo archetipo.

Per Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL arrivano tanti potenziamenti tra cui le “NUOVE CARTE DRAGO” oltre che la “TRIBÙ DELLE PROFONDITÀ ABISSALI”

Tra le novità in arrivo, oltre al Selection Pack e al Solo Mode Gate, l’aggiornamento introduce anche nuovi accessori tra cui nuova icona e nuovo campo di battaglia Segna-Spadanima. Cambia anche il dorso delle carte per personalizzare ulteriormente il proprio deck.

Tutti i giocatori di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL potranno divertirsi a collezionare oltre 10.000 carte uscite oltre 20 anni di storia. Lo spettacolo è assicurato, sia giocando in prima persona che assistendo ad un duello. Infatti, tutte le sfide sono renderizzati in 4K e questo permette di vedere i mostri e le evocazioni come mai prima d’ora.

Ricordiamo che Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è disponibile gratuitamente su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Nintendo Switch oltre che su iOS e Android.