Konami Digital Entertainment B.V. ha confermato che a partire da oggi è possibile giocare a Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL. Il titolo è disponibile per tutti i device Android e iOS ed è disponibile a livello globale.

Il gameplay di Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL è ispirato all’omonimo gioco di carte collezionabili e permette a quattro giocatori in contemporanea di sfidarsi. Si tratta di una dinamica di gioco inedita che permette di dare vita a sfide memorabili e sempre avvincenti.

Infatti, le regole restano le stesse del gioco base ma con quattro giocatori le strategie diventano ancora più determinanti per ottenere la vittoria. Infatti, i quattro giocatori sono disposti su delle linee che li connessi tra loro.

Introducing all-new ways to play, larger-than-life monsters and favorite Yu-Gi-Oh! characters to Duel with or against. ​#YuGiOhCROSSDUEL transforms the classic card game into an unprecedented 4-player experience that’ll challenge even the hardcore.​

