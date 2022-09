Il nuovo modello di Apple Watch Pro incentrato sul fitness, secondo Mark Gurman di Bloomberg, sarà presto disponibile. La gamma di prodotti Apple Watch Series 8 sarà guidata da questo modello. Apple offrirà agli utenti una selezione di nuovi cinturini con temi di sport estremi per adattarsi a dispositivi più grandi. Questa non è la prima volta che Apple offre cinturini personalizzati per i modelli di Apple Watch; l’azienda vende anche una selezione di cinturini personalizzati per la sua linea di smartwatch Hermès. Apple ha anche progettato fasce sportive personalizzate per i suoi modelli Nike Edition. Questi cinturini, tuttavia, sono compatibili anche con altri modelli di Apple Watch.

Mentre gli acquirenti che acquistano Watch Pro potranno scegliere tra una varietà di cinturini, non si sa quale forma assumeranno quei cinturini. Gurman ha precedentemente affermato che i cinturini progettati per i precedenti Apple Watch saranno compatibili, ma non in modo impeccabile. Ciò implica che il nuovo cinturino aggiornerà la connessione.

Apple Watch Pro si prepara al debutto

Inoltre, le voci di Apple Watch Pro indicano che questo device avrà un’unica combinazione di cassa e cinturino. Il modello Pro da 49 mm più grande, secondo Gurman, dovrebbe includere “alcuni quadranti davvero ricchi di informazioni”. Gli atleti potranno visualizzare una gamma più ampia di statistiche su fitness e salute rispetto ai precedenti modelli di Apple Watch.

Oltre allo schermo piatto più grande, questo Watch avrà nuovi pulsanti sul lato sinistro del display con funzioni sconosciute. Una nuova cassa sporgente renderà anche più visibili la corona digitale e i pulsanti laterali a destra. Non è chiaro se questo sia per rendere i controlli più facili da usare o per fare spazio a una batteria interna più grande.

L’Apple Watch Pro avrà uno schermo più grande (si espande a 1,99 pollici) e una batteria più potente. Questo dispositivo incorporerà un sensore di temperatura corporea e il chip S8. Il modello avrà anche una robusta cassa in titanio e dovrebbe costare tra 900 e 1.000 euro. Apple presenterà la nuova serie di iPhone 14 l’8 settembre. Si prevede che verranno svelati anche l’Apple Watch Series 8, il più veloce Watch SE 2, gli AirPods Pro 2 e il nuovo robusto Watch Pro.