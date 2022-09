Dopo diversi mesi di attesa, l’aggiornamento Android 12L di Google è finalmente disponibile per i tablet pieghevoli e i tablet Samsung a partire dalla scorsa settimana. Questo arriva dopo che Samsung ha aspettato diversi mesi dopo il primo rilascio dell’aggiornamento da parte di Google. Il Samsung Galaxy Tab S7 sta attualmente sperimentando Android 12L per la prima volta.

Oltre al Galaxy Note 20/Ultra, che era l’ultimo modello della famiglia Galaxy Note, il Galaxy Tab S7 e il Tab S7+ sono stati presentati al pubblico per la prima volta nel 2020. Sono stati forniti con Android 10, ma da allora hanno ricevuto aggiornamenti che li portano rispettivamente ad Android 11 e Android 12.

Galaxy Tab S7, Android 12L introduce diverse funzionalità

Ora, Samsung sta rendendo disponibile Android 12L con One UI 4.1.1 per la famiglia di tablet Galaxy Tab S7. Nuove funzionalità multitasking, tra cui la barra delle applicazioni e un nuovo gesto per passare da una finestra all’altra, sono incluse in Android 12L sul Tab S7, proprio come su altri dispositivi. Le app pop-over ora hanno anche la capacità di diventare invisibili quando l’utente tocca l’app mentre è in esecuzione in background. Quando l’aggiornamento per il Galaxy Tab S8 è stato rilasciato una settimana fa, Samsung ha fornito una panoramica completa di tutte le nuove funzionalità.

Secondo la ricerca di SamMobile, il sistema operativo Android 12L è attualmente in fase di roll-out sui dispositivi Galaxy Tab S7 e Tab S7+ in Corea del Sud e Francia. D’altra parte, l’aggiornamento dovrebbe essere distribuito in una più ampia varietà di località nelle prossime settimane. Per il Tab S7 e S7+, rispettivamente, l’aggiornamento è etichettato con i codici di versione T870XXU2CVH3 e T970XXU2CVH3, rispettivamente.