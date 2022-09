Durante l’IFA 2022, Huawei ha presentato il suo prossimo MatePad Pro 11. Negli ultimi giorni, ci sono stati una serie di annunci di prodotti alla fiera di Berlino, in Germania. Huawei MatePad ha un display OLED con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Ha anche Huawei Pencil, Huawei Notes e multitasking sul suo schermo da 11 pollici. I chipset Snapdragon 870 o Snapdragon 888 lo alimenteranno.

Il MatePad Pro 11 pesa 449 g ed è il tablet da 11 pollici più leggero sul mercato, secondo Huawei. Con il suo design ad anello a cupola per il modulo telecamera, ha un aspetto moderno. Il tablet vanta un rapporto schermo-corpo del 92% e un display FullView a 10 bit con una risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel. Ha un sensore principale con messa a fuoco automatica da 13 MP, una fotocamera grandangolare da 8 MP e uno sparatutto per selfie da 16 MP come parte della disposizione della fotocamera. La fotocamera selfie ha una messa a fuoco fissa e un campo visivo di 86°.

Huawei MatePad Pro 11 include un display OLED di 120Hz

Sei altoparlanti e quattro microfoni sono inclusi con il tablet. È possibile impostare movimenti intuitivi sul tablet per velocizzare il passaggio da un’attività all’altra. Può eseguire quattro app in modalità schermo diviso con bolle di app contemporaneamente. È importante sottolineare che Huawei MatePad Pro 11 eseguirà HarmonyOS 3 e offrirà un’opzione di memoria/RAM da 8 GB/128 GB. Sono disponibili connettività Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 5.0. Per un uso prolungato, MatePad Pro 11 è dotato di una batteria da 8.300 mAh. Lo smartphone verrà caricato tramite la sua porta USB-C, anche se le specifiche della sua ricarica sono sconosciute.

Huawei MatePad Pro 11 sarà disponibile in Europa il 30 settembre per 649 euro. I preordini saranno disponibili sul Huawei Online Store a partire dal 2 settembre. Gli acquirenti early bird riceveranno in omaggio una Huawei M-Pencil Elegant Edition e una custodia. Inoltre viene fornito con uno sconto del 50% sulla garanzia estesa Huawei Care. Al momento non sono disponibili informazioni su prezzi e disponibilità in tutto il mondo al di fuori dell’Europa.