Nella prima metà del 2022, Vivo ha annunciato Vivo X Fold come primo telefono pieghevole. Diversi rapporti hanno affermato che il produttore cinese sta lavorando a un nuovo telefono pieghevole, che potrebbe essere chiamato Vivo X Fold S. Oggi, il noto tipster Digital Chat Station ha ribaltato le configurazioni della fotocamera del dispositivo. Il tipster ha aggiunto, nello stesso post di Weibo, che il dispositivo potrebbe essere rinominato modello Plus. Quindi, sembra che il prossimo pieghevole di Vivo potrebbe essere chiamato Vivo X Fold Plus.

Secondo la fonte, la configurazione della fotocamera posteriore del Vivo X Fold Plus includerà una fotocamera da 50 megapixel. Lo snapper principale sarà accompagnato da una fotocamera ultra grandangolare da 48 megapixel, una fotocamera per ritratti da 12 megapixel con zoom ottico 2x e un obiettivo periscopio da 8 megapixel con zoom ottico 5x. Per i selfie, il dispositivo sarà dotato di una fotocamera frontale da 16 megapixel.

Vivo X Fold Plus arriverà presto in Cina

Le specifiche della fotocamera trapelate del Vivo X Fold S mostrano che avrà lo stesso set di fotocamere rese disponibili sul Vivo X Fold. Il dispositivo trarrà energia da una batteria a doppia cella da 4.700 mAh e dal chipset Snapdragon 8+ Gen 1.

L’X Fold Plus, secondo il suggerimento, avrà una durata della batteria maggiore rispetto all’X Fold, che ha un chip Snapdragon 8 Gen 1 e una batteria da 4.600 mAh. Il modello Plus dovrebbe supportare la ricarica cablata da 80 W e la ricarica wireless da 50 W quando esce.

È probabile che il dispositivo sia dotato di un display AMOLED LTPO pieghevole interno da 8,03 pollici, che può supportare una risoluzione di 2K e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. All’esterno, può ospitare un display AMOLED da 6,53 pollici a 120 Hz. Si dice che entrambi i display siano dotati di uno scanner di impronte digitali in-display a ultrasuoni. Infine, il dispositivo dovrebbe arrivare con una verniciatura rossa, che avrà una finitura in pelle. Con ogni probabilità, l’X Fold Plus debutterà questo mese in Cina.