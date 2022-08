Nei giorni scorsi sono trapelate le prime indiscrezioni riguardanti il nuovo flagship di Samsung. Il Galaxy S23 Ultra sarà un device che si preannuncia veramente interessante anche grazie ad un comparto tecnico di altissimo livello.

Uno degli aspetti più chiacchierati del prossimo device Coreano è il gruppo fotografico. Samsung vorrebbe far debuttare sul device una fotocamera principale da 200 megapixel e fregiarsi di questo nuovo record.

Fino ad ora Samsung non ha confermato ne smentito questa notizia, tuttavia le ultime indiscrezioni sembrano darci qualche informazione aggiuntiva. Infatti, è sempre più certa la presenza della fotocamera da 200 megapixel su Galaxy S23 Ultra.

Il nuovo Galaxy S23 Ultra sarà il primo smartphone di Samsung ad equipaggiare una fotocamera principale da 200MP

Secondo le fonti vicine a Samsung di ET News, giornale tech Sud Coreano. Tuttavia non sarà il primo device al mondo a raggiungere questa risoluzione. Prima del prossimo flagship Samsung arriveranno sul mercato il Motorola Edge 30 Ultra e Xiaomi 12T Pro. Entrambi questi dispositivi potranno contare sulla presenza del sensore Samsung ISOCELL HP1.

Tuttavia, il Galaxy S23 Ultra non utilizzerà la stessa soluzione ma una diversa. Il flagship equipaggerà il sensore ISOCELL HP2 non ancora annunciato. Non si conoscono quindi le caratteristiche dell’ottica ma avrà una risoluzione da 200MP.

Per quanto riguarda le altre ottiche, ci aspettiamo la presenza di un sensore ultra-wide da 12MP, un teleobiettivo da 10MP e uno zoom periscopico da 10MP. Il debutto del device è atteso per il primo trimestre del 2023, quindi mancano ancora alcuni mesi al lancio ma non vediamo l’ora di scoprire tutte le caratteristiche del nuovo smartphone coreano