La nuova famiglia iPhone 14 arriverà sul mercato prima del previsto. Apple ha già pianificato la data di presentazione e debutto dalla nuova famiglia di flagship e, rispetto agli scorsi anni, i device arriveranno leggermente in anticipo.

L’azienda di Cupertino sembra aver fissato il keynote di lancio per il 7 settembre 2022. La commercializzazione degli smartphone invece partirà il 24 settembre. La notizia è stata lanciata da Bloomberg citando fonti certe e sottolineando come manchi solo la conferma ufficiale.

Di solito, Apple preferisce presentare i propri device tra metà settembre e ottobre, ma quest’anno ha scelto un approccio diverso. L’obiettivo dell’azienda della mela è quello di limitare i problemi legati alla crisi globale e massimizzare i profitti da subito.

Apple si sta già preparando al lancio della nuova famiglia iPhone 14 in quanto la presentazione avverrà prima del previsto

Inoltre, l’autunno dell’azienda Californiana si preannuncia estremamente ricca di appuntamenti. Il lancio di iPhone 14 sarà solo il primo di una serie di eventi autunnali che serviranno a presentare i nuovi Mac, i nuovi iPad e anche la nuova famiglia Apple Watch.

Le stime della Mela indicano che nonostante l’inflazione e l’economia provata dalla crisi, le vendite dei prodotti Apple non sembrano risentirne. Anzi, le analisi indicano che la serie iPhone 14 potrebbe vendere meglio della generazione precedente quindi c’è grande attesa sulle performance di vendita.

Apple e i rivenditori si stanno preparando a fronteggiare una domanda molto alta di smartphone e per questo anche la produzione è stata incrementata. Non resta che attendere il 7 settembre per poter ammirare tutte le novità della nuova famiglia di flagship realizzati a Cupertino.