Se state pensando di installare una dash cam all’interno della vostra auto, allora questo è il periodo perfetto per farlo. Le grandi partenze per le vacanze sono sempre più vicini e questi preziosi strumenti possono rivelarsi fondamentali come garanzia in caso di incidenti su strada.

Il compito di una dash cam è quello di riprendere tutto quello che succede davanti all’obiettivo della videocamera e i filmati vengono salvati su una scheda di memoria. Tuttavia, il team di WolfBox ha realizzato qualcosa che va ben oltre tutto questo.

L’azienda ha sviluppato uno specchietto retrovisore smart che integra anche le funzionalità di una dash cam. Il WolfBox G850 permette di registrare quello che avviene sia frontalmente che posteriormente, garantendo una copertura totale di tutti gli eventi che avvengono intorno alla vettura.

WolfBox G850 è uno specchietto retrovisore smart che unisce le funzioni di una dash cam con quelle di un sensore di parcheggio e molto altro ancora

Lo specchietto retrovisore WolfBox G850 va posizionato su quello già presente nell’auto e fissato con le apposite molle. Una volta bloccato, si comporterà esattamente come uno specchietto standard ma, all’occorrenza avrà anche funzionalità smart.



Infatti, collegandolo alla presa accendisigari inizierà immediatamente a riprendere grazie alla fotocamera integrata. Sarà possibile collegare anche una retrocamera facendo passare i cavi all’interno delle guarnizioni della vettura e arrivando fino al portellone posteriore.

In questo modo le riprese saranno doppie e questa retrocamera fungerà anche da aiuto alla guida in fase di manovra mostrando le linee di parcheggio. Inoltre, si potrà collegare anche il sensore GPS per ottenere anche dati in tempo reale sulla velocità e sulla posizione.

Sommando tutti questi aspetti, WolfBox G850 è un sistema completo in grado di aumentare la sicurezza a bordo grazie ad un monitoraggio continuo sia in movimento che da fermi. All’interno dello specchietto è presente un accelerometro che svolge una duplice funzione.



In caso di forte decelerazione attiva il salvataggio automatico della registrazione per evitare che venga sovrascritta. Con il veicolo fermo, invece, rileva gli eventuali tamponamenti o movimenti insoliti e avvia la registrazione mostrare il colpevole.

Il display da 12 pollici permette di guardare chiaramente e con facilità i filmati in tempo reale o visionare i video. La fotocamera effettua riprese in 4K ed è regolabile sia manualmente che digitalmente per avere sempre la visuale perfetta. Le riprese vengono salvate all’interno della memoria microSD da 32GB fornita in confezione. All’interno della scatola, inoltre, sono presenti tutti i cavi di collegamento e di alimentazione, oltre che uno strumento per raggiungere i punti più difficili.

Per acquistare WolfBox G850 è possibile recarsi su Amazon o sul sito ufficiale del produttore.