Ottime occasioni per tutti gli utenti da Unieuro, la nuova campagna promozionale vede offrire ai consumatori la possibilità di acquistare i migliori prodotti in circolazione, spendendo molto meno del previsto.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono essere completati in ogni singolo negozio in Italia, con possibilità di accesso garantita anche tramite il sito ufficiale, il quale comunque propone la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa sia immediatamente superiore ai 49 euro (a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta).

Unieuro: quali sono le nuove offerte

I prodotti in promozione da Unieuro sono davvero tantissimi, in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare anche la possibilità di acquistare alcuni dei migliori top di gamma del momento, come il Samsung Galaxy S22, acquistabile ad un prezzo finale di soli 769 euro, nella sua variante che prevede 128GB di memoria ROM (espandibile tramite microSD).

Coloro che invece vorranno cercare di risparmiare al massimo puntando però sull’acquisto di uno smartphone Apple, potranno decidere di mettere le mani su iPhone 11, il modello vecchio di due generazioni, disponibile a soli 549 euro. Tutte le altre proposte del volantino sono racchiuse sul sito ufficiale, ma sono ovviamente disponibili anche innumerevoli altri smartphone a prezzi più bassi, come Motorola Moto G21, Honor X8, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Galaxy A33 e simili.

Come anticipato, per maggiori dettagli ed informazioni, consigliamo di collegarsi al sito ufficiale e risparmiare al massimo.