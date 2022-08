Da qualche settimana Paramount Global ha annunciato l’arrivo ufficiale anche in Italia della sua nuova piattaforma di video streaming. Si tratta di Paramount+ e ora l’azienda ha rivelato i prezzi ufficiali sia annuali sia mensili. Vediamo qui di seguito i dettagli che sono stati comunicati dall’azienda.

Paramount Global ha da poco annunciato i prezzi ufficiali della sua nuova piattaforma di video streaming che debutterà ufficialmente anche in Italia il prossimo 15 settembre 2022. In particolare, gli utenti interessati potranno scegliere tra abbonamento annuale e abbonamento mensile.

L’abbonamento annuale avrà un costo di 79,90 euro e saranno previsti 7 giorni di prova dopo i quali sarà comunque possibile disdire. L’abbonamento mensile, invece, avrà un costo di 7,99 euro e anche in questo caso sarà disponibile un periodo di prova di 7 giorni.

La nuova piattaforma offrirà oltre 8000 contenuti, tra cui anche anteprime ed esclusive. Tra questi, non mancheranno nemmeno alcune produzioni originali italiane e inediti programmi internazionali di intrattenimento. Jaime Ondarza, EVP & South EMEA Hub Leader, Head of Streaming Southern Europe, Latin America, Middle East & Africa, ha così commentato:

“Paramount+ porterà al pubblico italiano un’offerta unica e mai vista di intrattenimento di qualità. Fedeli ai valori di un brand iconico come Paramount, offriremo finalmente anche ai fan del nostro Paese in anteprima streaming il meglio del cinema e le nostre grandi serie originali per tutta la famiglia. Accanto alle produzioni globali di Paramount+, troveranno un posto di rilievo anche serie originali e cinema italiano.”