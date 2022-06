Dopo Netflix e Disney+ sta per approdare ufficialmente anche in Italia un nuovo servizio di contenuti streaming. Si tratta di Paramount+ e arriverà a partire da settembre. A confermarlo è stata la stessa azienda tramite un comunicato ufficiale.

Paramount+: il nuovo servizio streaming sta per arrivare ufficialmente in Italia

Paramount+ sarà il nuovo servizio streaming che debutterà ufficialmente in Italia a partire dal prossimo settembre. Il servizio sarà distribuito anche in altri paesi europei ed includerà diversi contenuti multimediali, tra titoli internazionale e anche titoli italiani. Si tratta di oltre 8000 ore di intrattenimento ed i contenuti saranno di Paramount+ Original, SHOWTIME, Paramount Pictures, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, NickJr e Smithsonian.

Jaime Ondarza, ovvero EVP & South EMEA Hub Leader, Head of Streaming Southern Europe, Latin America, MIddle East & Africa, ha così commentato nel comunicato ufficiale:

“Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di Paramount+, il nostro servizio streaming, in Italia. E siamo orgogliosi di presentare al pubblico l’offerta di titoli disponibili, un’integrazione perfetta tra contenuti globali, quali Scream e il franchise Star Trek, e contenuti locali disponibili al lancio come Circeo, 14 giorni, Corpo Libero e più avanti Miss Fallaci. Un’offerta forte e strutturata composta di cinema, serie, prodotti originali di MTV, grandi titoli per bambini e famiglie che fanno capo a Nickelodeon e documentari che si rivolge a un pubblico vasto ed eterogeneo facendo leva su prestigiosi Paramount+ Original tra cui The Offer, The First Lady e Tulsa King. Il lancio di Paramount+ in Italia rafforza il nostro posizionamento nel segmento dello streaming, arricchendo e completando il nostro vasto ecosistema che vanta così due piattaforme OTT (l’altra è Pluto TV – N.d.R.) e i nostri canali lineari, pay e FTA (Free-To-Air, quelli gratuiti e non criptati – N.d.R.).”