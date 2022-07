Come confermato dall’azienda, la lunghezza è di 2020 mm mentre l’altezza è di 1220 mm con un peso minimo variabile in base al sistema di Balance of Performance tipico del Campionato. Sotto il cofano ci sarà il motore a combustione interna Nettuno, una unità V6 da 3.000 cc e doppio turbo in grado di erogare 630 cavalli.

Il pilota della Maserati MC20 GT2 potrà azionare il cambio sequenziale a sei marce grazie alle palette al volante. La frizione da corsa garantirà la massima aderenza anche grazie al differenziale autobloccante.

Dal punto di vista dell’aerodinamica, il team di sviluppo ha lavorato per garantire la minima resistenza all’avanzamento ma la massima deportanza. Il carico aerodinamico è sviluppato da tutto il corpo vettura con un kit bodywork da corsa e l’ala posteriore a più regolazioni.