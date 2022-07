Maserati vuole tornare a competere ai massimi livelli nel mondo delle corse. L’intenzione è chiara e lo dimostra l’ingresso nella Formula e nel Fanatec GT2 European Series Championship. Tuttavia, il brand del Tridente guarda alle piste per lanciare vetture speciali e uniche.

Proprio questo è il caso della Project24, una supercar ad edizione limitata pensata esclusivamente per la pista. La produzione si fermerà una volta raggiunte le 62 e tutti i modelli non saranno omologati per la guida su strada.

L’obiettivo della Project24 è stupire e per questo sarà una vettura estrema sotto tutti i punti di vista. La base di partenza è la sportivissima Maserati MC20, da cui derivano molte delle soluzioni, ma potenziate sotto tutti i punti di vista.

Il motore a combustione interna è il V6 denominato Nettuno a cui si aggiungono due nuovi turbocompressori in grado di portare la potenza massima a 740 cavalli. Considerando l’uso esclusivo in posta, il team di sviluppo ha modificato il sistema sospensivo per garantire la massima aderenza all’asfalto delle gomme da corsa.

Anche il sistema frenante è stato rivisto con nuovi cerchi carbo-ceramici. Inoltre, sono stati integrati vari sistemi di sicurezza, con l’approvazione dalla FIA, per garantire l’incolumità del pilota.