Presso il Museo Automobili Lamborghini sarà possibile ammirare uno dei bolidi dell’azienda leggermente diverso dagli altri ma altrettanto affascinante. Fino al 6 ottobre 2022, infatti, resterà in esposizione la Lamborghini Sián FKP 37 realizzata completamente in LEGO Technic.

La vettura è realizzata in scala 1:1 utilizzando i mattoncini dell’azienda danese e ricalca esattamente design, forme e dimensioni della controparte reale. Per realizzare questo incredibile progetto sono stati necessari oltre 400.000 pezzi LEGO Technic.

Come confermato dalla stessa azienda, questi numeri incredibili sono ancora più stupefacenti se si considerano anche le oltre 8660 ore necessarie per sviluppare il modello e realizzarlo. L’effetto visivo è assolutamente realistico in quanto Lamborghini ha collaborato attivamente nella realizzazione.

LEGO ha realizzato e costruito la Lamborghini Sián FKP 37 a grandezza naturale utilizzato oltre 400.000 pezzi LEGO Technic

I pezzi LEGO sono stati verniciati utilizzando i colori ufficiali della casa di Sant’Agata Bolognese, al fine di ottenere una finitura autentica. Inoltre, il progetto continua la collaborazione tra Lamborghini e LEGO già in corso proprio con la Sián.

La vettura può vantare un modello in scala 1:8 realizzato nel 2020. Tuttavia, per creare un modello a grandezza reale le complicazioni sono maggiori. I designer hanno dovuto rispecchiare perfettamente le proporzioni della supercar e incarnarne la magia e la sportività.