Il noto produttore cinese Huawei ha da poco svelato ufficialmente sul mercato internazionale un nuovo tablet di fascia medio-alta. Si tratta del nuovo Huawei MatePad Pro 11. Quest’ultimo è in genere più compatto del modello attualmente disponibile. Il display ha infatti una diagonale di 11 pollici.

Huawei svela ufficialmente il nuovo tablet Huawei MatePad Pro 11

Huawei MatePad Pro 11 è uno degli ultimi tablet presentati sul mercato dal noto produttore cinese. Come già accennato, questo device si distingue dall’attuale Huawei MatePad Pro per le dimensioni. Il nuovo modello dispone infatti di un display di 11 pollici di diagonale. Si tratta di un ottimo pannello OLED con refresh rate da 120Hz e in risoluzione WQXGA, ovvero 2560 x 1600 pixel.

Il tablet sarà distribuito in due versioni con processori differenti. La prima avrà a bordo il soc Snapdragon 888 ,mentre la seconda avrà a bordo il soc Snapdragon 870. In entrambi i casi, si tratta di ottimi processori e soprattutto dalle elevate prestazioni. Il peso è di soli 449 grammi, mentre le dimensioni sono pari a 160,4 x 249,2 x 5,9 mm. Il sistema operativo è invece HarmonyOS in versione 3. Dal punto di vista della autonomia, la batteria ha una capienza di 8300 mAh. In particolare, la prima versione supporta la ricarica rapida da ben 60W, mentre la seconda versione supporta solo la ricarica rapida da 40W, ma entrambe avranno in confezione un caricatore da 22,5W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Huawei MatePad Pro 11 sarà disponibile al pre-ordine dal 19 agosto, mentre le vendite partiranno dal 27 agosto. Per il momento, non sono stati comunicati i prezzi di vendita ufficiali.