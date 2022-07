Nell’ultima parte di questo mese, Google presenterà all’India il primo e unico smartphone della sua serie Pixel 6. Tuttavia, prima della sua disponibilità il 28 luglio, il modello Pixel 6a sembra avere un problema di sicurezza significativo. GeekyRanjit e Beebom, entrambi noti nella comunità tecnologica indiana di YouTube, sono quelli che hanno scoperto la falla di sicurezza nei loro video.

L’esistenza della vulnerabilità di sicurezza è stata verificata in modo indipendente anche da 91Mobiles. A questo punto non è noto se il bug sia associato al programma o all’hardware. Tuttavia, è possibile bypassare la schermata di blocco del Pixel 6a utilizzando impronte digitali che non sono state nemmeno memorizzate sul dispositivo. Per dirla in modo più semplice, lo scanner di impronte digitali integrato non funziona come dovrebbe, il che rivela una vulnerabilità significativa nella sicurezza del sistema.

Google Pixel 6a, utenti a rischio

Possiamo vedere numerose persone che hanno la possibilità di sbloccare il Pixel 6a in uno di questi video. Pertanto, anche in caso di furto o smarrimento del cellulare, è possibile che un’altra persona utilizzi lo smartphone. Dopo un’assenza di due anni, il colosso dei motori di ricerca sta tornando nel business degli smartphone, e questa è una sfida importante per loro.

Se parliamo dello smartphone, ha un display OLED da 6,1 pollici compatibile sia Full HD+ che HDR. Il Pixel 6a viene fornito con un totale di 6 gigabyte di RAM, 128 gigabyte di spazio di archiviazione e il processore Tensor sviluppato e prodotto internamente da Google. Un sistema a doppia fotocamera con una risoluzione combinata di 12,2 megapixel si trova sul retro del dispositivo e la fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 megapixel. Lo scanner di impronte digitali su Google Pixel 6a presenta una vulnerabilità di sicurezza significativa.