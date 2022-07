Google Meet ha avuto un paio di giorni impegnativi, con il motore di ricerca che ha appena introdotto un nuovo strumento di anonimato per sondaggi e domande. Google sta ora lanciando una nuova funzionalità per il suo programma Meet, che è ampiamente considerato come una piattaforma di videoconferenza di riferimento. L’ultima funzionalità del servizio consentirà ai clienti di trasmettere in streaming le riunioni sui propri canali YouTube.

Un amministratore può abilitarlo andando alla sezione Attività della riunione e selezionando “Live Streaming”. Puoi quindi scegliere il tuo canale e iniziare a trasmettere la riunione che stai ospitando.

La funzionalità sarà rilasciata gradualmente

Secondo Google, il live streaming “è eccellente nei casi in cui desideri offrire informazioni a un vasto pubblico al di fuori della tua attività, consentendo alle persone di mettere in pausa e riprodurre secondo necessità o di visualizzare la presentazione in un secondo momento”.

YouTube ha un processo di approvazione del canale per lo streaming live. Google avverte gli utenti che il loro canale deve essere autorizzato a trasmettere prima che possano farlo tramite Google Meet. Secondo la sua pagina di supporto, quando la gestione dell’organizzatore è abilitata, solo l’organizzatore e i co-organizzatori possono iniziare a trasmettere in live streaming la riunione. Se tale opzione è disabilitata, chiunque sia presente alla riunione può iniziare a trasmetterla in live streaming. Se qualcuno vuole trasmettere la riunione sul web, Google offre anche un’opzione per la privacy.

La nuova funzionalità verrà introdotta gradualmente. Il primo è il “rilascio rapido”, con la funzione che sarà disponibile a partire dal 21 luglio. Il secondo sarà per i domini che verranno rilasciati gradualmente nel corso di 15 giorni a partire dal 25 luglio.