Il nuovissimo Nothing Phone (1) è uno smartphone rivoluzionario sotto molti punti di vista. L’azienda fondata da Carl Pei ha voluto puntare sulla stravaganza e sull’unicità creando un device che di certo non passa inosservato.

Immediatamente dopo il lancio ufficiale, sono iniziate le spedizioni dei primi modelli acquistati in pre-ordine. I fortunati utenti che hanno avuto modo di testare il device, però, hanno anche lamentato alcuni problemi di gioventù.

Wow @Flipkart awesome job, within 2 consecutive days you managed to send two phones with defective screens. Even the replacement phone has tint issue.just another day for you guys 😑😑 @getpeid @nothing @AmreliaRuhez @geekyranjit @TrakinTech @igyaan pic.twitter.com/SDQ4FBpmOo

Inoltre, i problemi non finiscono qui. Gli utenti con device interessati dal display verde hanno chiesto la sostituzione del device che è arrivata immediatamente. Tuttavia, anche gli smartphone sostitutivi sono afflitti dallo stesso difetto.

Altri utenti hanno lamentato la presenza di pixel bruciati sul display in corrispondenza del notch che ospita la fotocamera frontale. Anche in questo caso, il tutto è documentato su Twitter. In questo caso, il difetto sembra verificarsi dopo qualche ora di utilizzo, senza apparenti motivi.

We received the Nothing phone (1) Indian retail unit this morning. And just three hours in, we are seeing dead pixels around the selfie camera in our unit. Disappointing!!

Any of you facing any similar hardware issues in #Nothingphone1? pic.twitter.com/2jlsfIFaDB

— Beebom (@beebomco) July 15, 2022