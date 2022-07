Quest’anno sarà molto interessante assistere all’arrivo di tantissimi nuovi modelli di Apple Watch. Il colosso non si limiterà ad annunciare la Series 8 e accosterà a questa anche un modello SE di ultima generazione e un inedito Explorer Edition. Quest’ultimo, il cui nome desta ancora parecchi dubbi, sembra essere già un fallimento. Le vendite del nuovo smartwatch dedicato agli sport estremi potrebbe non riscuotere il successo sperato.

Apple Watch Series 8: la versione Explorer Edition non otterrà il successo sperato!

Non è ancora chiaro quale sarà il suo nome. Apple potrebbe definirlo “Explorer Edition“, poiché rivolto principalmente a un pubblico di sportivi, o lanciarlo semplicemente come un “Apple Watch Series 8 Pro/Max“. In merito al nome avremo sicuramente maggiori notizie nelle settimane che precederanno il lancio ufficiale ma un dettaglio sta già circolando in rete.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg il dispositivo sarà un vero e proprio fallimento. Il costo elevato dello smartwatch farà si che le vendite siano decisamente limitate. Negli ultimi giorni, infatti, un’attenta analisi di quelle che saranno le particolarità del dispositivo ha permesso di avanzare alcune ipotesi su quello che sarà il costo di lancio. Apple potrebbe proporre il suo Apple Watch Explorer Edition a un prezzo di partenza di ben 899,99 dollari, al pari di un iPhone 13 Pro e, probabilmente, tanto quanto iPhone 14.

Il costo, secondo l’esperto, influirà molto sul successo dello smartwatch, che non sarà ben accolto dal pubblico nonostante le sue caratteristiche e funzionalità. Per poter scoprire se quanto affermato da Gurman rispecchia il vero dovremo attendere le settimane che seguiranno il lancio. Quest’ultimo dovrebbe avvenire intorno al 13 settembre!