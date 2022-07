La famiglia Apple Watch sta per accogliere un nuovo membro. Il suo nome sta animando i dibattiti più recenti: al momento è noto come “Explorer Edition” ma alcune voci ritengono probabile il ricorso alle sigle “Pro” o “Max”.

Non sappiamo ancora quale sarà la scelta del colosso ma è certo che il dispositivo sarà pronto al lancio entro il mese di settembre e che il suo costo potrebbe indurre il pubblico a riflettere un po’ prima di procedere con l’acquisto.

Apple Watch Explorer Edition costerà quanto un iPhone 13 Pro!

Stando a quanto riferito dall’esperto Mark Gurman di Bloomberg, il nuovo modello di Apple Watch dedicato agli sportivi sarà disponibile a un costo di circa 900,00/1000,00 dollari. Il dispositivo, quindi, potrebbe costare quanto un iPhone 13 Pro.

Gurman si sofferma inoltre sulle caratteristiche del dispositivo affermando che si tratterà di uno smartwatch particolarmente grande. La cassa in metallo sarà da 46 o 47 mm e avrà un display da 2,00 pollici. Nel complesso il nuovo Apple Watch dovrebbe essere più resistente rispetto agli altri modelli e proprio tale caratteristica lo renderà adeguato a tutti gli utenti che praticano sport nei quali il rischio di subire degli urti è frequente.

Le funzionalità dello smartwatch Apple non sono ancora chiare ma si presume l’arrivo di un nuovo sensore grazie al quale sarà possibile misurare la temperatura corporea.

Nonostante le caratteristiche degne di nota, il nuovo Apple Watch potrebbe non riscuotere il successo sperato a causa del suo costo. L’informazione non è ancora da ritenere certa ma le probabilità che la mela morsicata proponga il dispositivo a poco meno di 1000,00 dollari non sono poche.