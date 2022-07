Se siete alla ricerca di nuovi film e serie TV da guardare in streaming, questo è il posto giusto. Come ogni settimana, vi sveliamo le classifiche TOP 10 dei migliori contenuti disponibili su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, NOW e Tim Vision solo per citarne alcune.

Il team di JustWatch ha realizzato le classifiche TOP 10 dei migliri film e serie TV disponibili in streaming per facilitare la visione agli utenti. Entrambe le liste si basano sulle attività di visione rilevate dalla piattaforma nel periodo compreso tra il 4 e il 10 luglio.

I risultati tengono conto del numero di visualizzazioni, del gradimento e della popolarità fra gli utenti. Questa analisi rende le TOP 10 molto attendibili e permette di capire quali sono i contenuti in streaming più amati di settimana in settimana.

Grazie a JustWatch possiamo scoprire quali sono i migliori 10 film e le 10 serie TV da godersi assolutamente in streaming

TOP 10 – Film in streaming

Spider-Man: No Way Home Corro da te Cena con delitto – Knives Out The Batman Ricatto d’amore Top Gun Moonfall Ultima notte a Soho Animali fantastici – I segreti di Silente Uncharted

TOP 10 – Serie TV in streaming

This Is Us The Boys Westworld – Dove tutto è concesso New Amsterdam Vincere il tempo: l’ascesa della dinastia dei Lakers Game of Thrones – Il Trono di Spade I Soprano Shameless Mad Men Made in Abyss

La classifica TOP 10 dei film vede in prima posizione Spider-Man: No Way Home. La pellicola è incentrata sulle avventure dell’Uomo Ragno (interpretato da Tom Holland) che deve fronteggiare alcuni nemici storici provenienti dal Multiverso. Nel fil troviamo anche Doctor Strange (interpretato da Benedict Cumberbatch) che aiuterà l’Arrampicamuri nella sua folle missione.

Per quanto riguarda la classifica TOP 10 delle Serie TV, in cima troviamo ancora una volta This Is Us. La serie racconta la storia di una famiglia prendendo in considerazione un arco narrativo molto lungo. Vengono mostrate le vite dei protagonisti da piccoli, alternando storie nel presente e nel futuro, così da avere l’evoluzione completa della loro vita.