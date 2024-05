Il colosso tech Big G ha finalmente svelato in veste ufficiale sul mercato il suo nuovo smartphone “economico” della serie A. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Google Pixel 8a, un dispositivo che condivide gran parte del suo design con quello dei fratelli maggiori, ovvero Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Il colosso tech Google annuncia ufficialmente il nuovo Google Pixel 8a

Nel corso delle ultime ore il colosso tech Google ha annunciato sul mercato il suo nuovo smartphone di fascia medio-alta, ovvero il nuovo Google Pixel 8a. Come già accennato in apertura, questo nuovo smartphone condivide il suo design con quello dei fratelli maggiori Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro. Rispetto al passato, anche questo nuovo modello presenta i bordi meno squadrati e sul retro troviamo ormai l’iconico design del modulo fotografico.

La backcover è realizzata in plastica, mentre frame laterale è realizzato in alluminio. Per quanto riguarda la parte frontale, qui troviamo un display protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 3. Si tratta di un pannello con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.1 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una luminosità di picco di ben 2000 nits. Anche questo nuovo device è poi alimentato da un soc di casa Google.

Si tratta del soc Google Tensor G3 ed è supportato da tagli di memoria con fino a 8 GB di RAM LPDDR5X e fino a 256 GB di storage interno UFS 3.1. Il comparto fotografico è invece composto da un sensore fotografico principale da 64 MP e da un sensore grandangolare da 13 MP. Lo smartphone dispone poi di una batteria con una capienza di 4492 mah con supporto alla ricarica rapida da 18W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Google Pixel 8a sarà disponibile all’acquisto in diversi paesi ad un prezzo di partenza di 549 euro.