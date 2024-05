L’operatore telefonico italiano WindTre propone spesso diverse offerte di rete mobile dedicate alla portabilità. Tra queste, c’è l’offerta mobile denominata WindTre GO 150 Limited Edition 5G Easy Pay. La sua disponibilità sarebbe dovuta terminare a breve, ma l’operatore ha deciso di prorogarla ancora per un altro po’ di tempo. Gli utenti interessati ad attivarla potranno farlo direttamente presso i negozi fisici autorizzati WindTre. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre proroga la sua super offerta WindTre GO 150 Limited Edition 5G Easy Pay

In questi ultimi giorni è stata prorogata una delle super offerte di rete mobile del noto operatore telefonico italiano WindTre. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta mobile denominata WindTre GO 150 Limited Edition 5G. Quest’ultima, in particolare, sarebbe dovuta essere disponibile fino alla giornata del 6 maggio 2024.

Tuttavia, l’operatore telefonico ha deciso di prorogare la sua disponibilità fino al prossimo 20 maggio 2024. L’offerta in questione sarà attivabile presso tutti i negozi fisici autorizzati WindTre. In particolare, l’offerta WindTre GO 150 Limited Edition 5G Easy Pay include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare anche sulle nuove reti di quinta generazione.

Oltre a questo, l’offerta arriva ad includere anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS a inviare verso tutti i numeri. Si tratta di un’offerta tutto sommato interessante, dato che viene proposta ad un costo di soli 9,99 euro al mese. Ricordiamo comunque che sul sito ufficiale dell’operatore sono disponibili altrettante offerte di rilievo. Tra queste, c’è ad esempio WindTre 75 Giga. Come suggerisce il nome, questa include fino a 150 GB di traffico dati e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo di 7,99 euro al mese. Ricordiamo che anche questa offerta è riservata ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.