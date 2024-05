I giocatori di tutto il mondo non vedono l’ora di poter mettere le mani su GTA VI. Dal trailer di annuncio sono passati ormai cinque mesi ma Rockstar Games non ha fornito ulteriori dettagli sul titolo.

La data di lancio è ancora avvolta dal mistero, con la software house che ha indicato un generico 2025 come periodo di uscita. Al momento, Rockstar Games non ha comunicato variazioni dovuti a ritardi quindi, con molta probabilità, il titolo arriverà sugli scaffali a fine anno con particolare attenzione al periodo natalizio.

Inoltre, i leaker stanno lavorando per cercare di ottenere maggiori dettagli e in questo articolo proviamo a riassumere tutto quello che sappiamo sul prossimo capitolo di Grand Theft Auto. Stando a quanto condiviso dall’account X/Twitter di Detective, sulla base delle informazioni scovate da LegacyKillaHD, abbiamo molti rumor di cui discutere.

Le nuove indiscrezioni hanno svelato alcuni dei dettagli più recenti e sorprendenti sullo sviluppo di GTA VI, Rockstar Games punta a lasciare tutti senza fiato!

Some GTA 6 details, according to insider rumblings heard by @LegacyKillaHD: – Manni Perez is Lucia

– Dylan Rourke is Jason

– Game is still scheduled for 2025, likely the fall.

– Story will be shorter than RDR2

– Features game modes like basketball & football.

– Open world is… pic.twitter.com/V6Odt7LCF9 — Detective (@that1detectiv3) May 7, 2024

Entrando maggiormente nello specifico, i due protagonisti di GTA VI saranno Lucia e Jason, rispettivamente interpretati da Manni Perez e Dylan Rourke. La storia seguirà i due personaggi in varie peripezie da moderni Bonnie e Clyde.

Le loro avventure si snoderanno attraverso molte missioni, ma le indiscrezioni indicano che la trama sarà più corta di quella offerta dalla stessa Rockstar Games in Red Dead Redemption 2. Inoltre, la software house darà particolare importanza alle attività secondarie e sarà possibile praticare vari sport come basket e football americano.

Passando alla mappa di gioco, ci aspettiamo dimensioni enormi, ben più grandi di quanto visto fino ad ora. La nuova Vice City sarà una città viva e interattiva, permettendo agli utenti di interagire con molti più elementi che in passato. Anche il gameplay è stato modificato per risultare più realistico. Gli utenti non potranno più portare armi e munizioni illimitate ma proprio come accade in RDR2 sarà possibile avere solo alcune categorie di armi in contemporanea.

L’impregno profuso da Rockstar Games nel titolo è notevole in quanto la software house non vuole assolutamente sbagliare con GTA VI. Un approccio che gli utenti non possono che apprezzare.