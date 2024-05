Nel sempre più competitivo mondo delle telecomunicazioni, un nome risalta in modo clamoroso, CoopVoce. Fondata nel 2007 ma emersa, di recente, come un gigante del settore, l’operatore sta letteralmente sconvolgendo il mercato con le sue audaci offerte. In un contesto dominato da colossi come Vodafone e Wind, Coop Voce si è infatti distinta per la sua aggressività e per promozioni fuori dal comune, che stanno attirando sempre più clienti. Utilizzando la rete TIM, garantisce un’ampia copertura e proposte che sfidano ogni aspettativa.

CoopVoce, servizi e vantaggi esclusivi

È proprio in questi ultimi giorni che CoopVoce ha annunciato una nuova proposta destinata a ribaltare completamente gli equilibri esistenti nel settore degli operatori telefonici. Stiamo parlando della EVO 200. Quest’ultima include 200 GIGA di dati al mese, connessione alla rete mobile 4G ad alta velocità, minuti illimitati e ben 1000 SMS, il tutto al prezzo strabiliante di soli 9,90 euro per ogni mensilità. Una promo così generosa e senza precedenti che ha lasciato sbalorditi i potenziali clienti. In quanto di tratta di una soluzione non solo vantaggiosa dal punto di vista economico, ma anche di qualità dei servizi offerti. Proprio perché è possibile contare sulle infrastrutture TIM, azienda di telefonia secolare e da cui il nuovo marchio prende in prestito la rete. Ma la cosa più sorprendente? L’offerta non ha una scadenza. Rappresentando quindi una proposta a tempo indeterminato, disponibile per tutti coloro che desiderano cogliere questa opportunità.

Ma cosa rende davvero speciale questa CoopVoce? Innanzitutto, la libertà di comunicazione. Con minuti illimitati verso tutti i gestori mobili e fissi, i clienti possono chiamare chiunque desiderino senza preoccuparsi dei costi. In più, i 1000 messaggi di testo inclusi consentono di restare in contatto con amici e familiari in modo semplice e conveniente. Ma il vero fiore all’occhiello è la generosità dei dati inclusi, ben 200 GB. Potrete così navigare su internet, guardare video in streaming, ascoltare musica e molto altro senza alcun limite. Tutto ciò a soli 9,90 €. Una cifra che sembra quasi troppo conveniente per essere vera.