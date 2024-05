Final Cut Pro, realizzato per supportare iPad 2, Mac e persino gli iPhone, adesso include la possibilità di lavorare ai progetti su unità esterne, la funzione Live Multicam per registrare da più angolazioni nello stesso momento con la nuova app per iPhone e iPad, e tanto altro. Final Cut Pro per Mac, invece, accelera ancor di più il processo di editing con nuove funzioni basate su Intelligenza Artificiale.

Su iPad 2, Final Cut Pro aggiunge tutti gli ultimi aggiornamenti che fanno emergere le capacità straordinarie del nuovo iPad Pro, mentre Final Cut Pro per Mac 10.8 offre nuove opzioni pensate soprattutto per migliorare la capacità di retiming delle clip. L’iPad si trasforma in uno studio di produzione multicamera con Live Multicam, per collegare fino a quattro videocamere contemporaneamente. Tutto possibile con l’aiuto dell’app, che si collega ai dispositivi in modalità wireless per gestire tutto comodamente a distanza.

Anche Final Cut Pro fa il suo debutto su iPad, Mac e su iPhone

Final Cut Camera può essere usata anche come app di acquisizione video professionale a sé stante su entrambi i dispositivi su cui è disponibile per il download. Grazie al supporto per i progetti esterni, gli utenti possono modificare i file direttamente su un’unità esterna, sfruttando la connessione Thunderbolt di iPad Pro. Le capacità incredibile di quest’app sono garantite dal supporto per il chip M4, l’ultimo dei chip incredibili in silicio realizzati da Apple.

Anche la possiblità di usare l’Apple Pencil farà la differenza per l’uso delle nuove funzioni su iPad. Mentre per quanto riguarda Final Cut Pro per Mac 10.8 in pochi click sarà possibile ultimare il processo di editing in qualsiasi fase. Introdotti nuovi importanti strumenti pensati per velocizzare i flussi di lavoro. “Chi usa già quest’app, adora la portabilità e la flessibilità dell’editing. Era stata progettata da zero perché potesse sfruttare tutto quel che iPad ha da offrire. Continua a farlo con novità quali Apple Pencil Pro e il chip M4 che aggiungono efficienza e potenza”, aggiunge Brent Chiu-Watson, Senior Director of Apps Worldwide Product Marketing di Apple.