Vodafone: solo 7,99 euro per le Silver fino a 200GB

Per Vodafone sarà un gioco da ragazzi riprendersi la vetta delle classifiche di gradimento. Il gestore anglosassone è ritornato alla carica e lo ha fatto con due offerte che già in passato erano state in grado di monopolizzare l’attenzione del pubblico. Sono ritornate le famosissime Silver.

Vodafone, le migliori promo sono le Silver: ecco cosa contengono e quanto costano

Al momento sono due le soluzioni di rilievo, entrambe caratteristiche proprio per la grande abbondanza e per i prezzi vantaggiosi. La prima, ovvero la famosa Silver 100, permette a tutti di avere già il meglio e pagando solo 7,99 € al mese. Internamente, tutti possono trovare minuti senza limiti verso qualsiasi numero, 200 SMS verso tutti e infine 100 giga in 4G per navigare su Internet.

L’altra offerta mobile di Vodafone si chiama invece Silver 150, offerta mobile che ha un costo mensile di 9,99 €. Al suo interno questa nuova proposta detiene gli stessi minuti e messaggi dell’offerta precedente ma con un quantitativo più alto di giga che corrisponde a 150.

Bisogna chiarire alcuni aspetti molto importanti per quanto riguarda le due offerte attualmente disponibili. Il primo riguarda assolutamente le persone che possono sceglierle, in quanto Vodafone non le rende disponibili per tutti. Gli unici utenti che possono approfittare delle nuove Silver, sono esclusivamente coloro che provengono da Iliad e da tutti i gestori virtuali, siccome sono queste le aziende che il colosso anglosassone ha deciso di attaccare.

Un altro aspetto fondamentale riguarda invece il prezzo da pagare che, pur essendo esiguo, viene ulteriormente ridotto il primo mese. All’inizio infatti tutti potranno pagare ognuna delle due offerte solo 5 € mensili, per poi passare al prezzo base.

Da non dimenticare poi che scegliendo il servizio gratuito di ricarica automatica SmartPay, gli utenti possono avere 50 giga supplementari ogni mese. Questi sono accumulabili con quelli presenti all’interno delle offerte descritte poco più in alto.