Il nuovo capitolo di Tomb Rider è in lavorazione presso gli uffici di Crystal Dynamic ormai da tempo. La software house ha annunciato lo sviluppo circa due anni fa e da allora non sono emersi molti dettagli in merito al titolo.

Tuttavia, Crystal Dynamic ha avviato un restyling del sito ufficiale dedicato al franchise, lasciando intendere che maggiori novità sono in arrivo. Proprio in queste ore, sono emerse alcune indiscrezioni su quello che si preannuncia essere il nuovo Tomb Rider.

Gli sviluppatori porteranno i giocatori ad esplorare la misteriosa India in un modo del tutto nuovo, permettendo a Lara Croft di muoversi nel tra le giungle e le rovine come mai prima d’ora. Infatti, sembra che il nuovo capitolo potrà vantare una meccanica di gioco inedita per il franchise.

Il nuovo capitolo di Tomb Rider si preannuncia completamente rivoluzionario nel gameplay e nelle dinamiche di gioco

Il mondo di gioco si preannuncia completamente open world, abbandonando la struttura a cui siamo abituati. L’esplorazione sarà una componente fondamentale e, per garantire gli spostamenti, Lara Croft potrà contare su due strumenti in particolare.

Da un lato di sarà una motocicletta che permetterà di coprire lunghe distanze e avventurarsi anche all’interno della giungla più fitta. Per i luoghi che non saranno raggiungibili via terra, invece, i giocatori potranno utilizzare il paracadute.

Grazie al leak condiviso da V Scooper, possiamo scoprire anche i primi dettagli sulla trama generale del prossimo Tomb Rider. Un disastro naturale ha portato distruzione nella zona nord dell’India ma ha anche portato alla luce alcune antiche rovine legate all’imperatore Ashoka. Lara Croft parte all’esplorazione di questi resti per scoprire i potenti manufatti che nascondono.

Questi oggetti, però, sono ricercati anche dalla Società di Incursori. Il ruolo di questa fazione non è noto e potrebbe trattarsi sia di nemici che di alleati e lo potremo scoprire solo una volta che il gioco sarà annunciato ufficialmente.