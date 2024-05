Vivo è particolarmente attiva nel settore dei tablet come conferma il debutto del Pad 3 Pro lo scorso mese. Questo device è stato lanciato sul mercato con una campagna di marketing piuttosto chiara. Il dispositivo viene pubblicizzato come il primo tablet al mondo dotato basato sul SoC Dimensity 9300.

Tuttavia, l’azienda avrebbe già pianificato il lancio di una seconda versione del device. Il Vivo Pad 3 potrebbe arrivare il prossimo 13 maggio, in occasione di un evento dedicato che vedrà come protagonisti anche altri dispositivi. In particolare, ci si aspetta il debutto anche degli smartphone X100 Ultra, X100s e X100s Pro.

Durante questo keynote, il produttore sembra intenzionato a presentare il tablet puntando su una trovata di marketing simile a quella utilizzata per la variante Pro. Infatti, Vivo presenterà il Pad 3 come il primo tablet al mondo spinto dal SoC Snapdragon 8s Gen 3.

Vivo Pad 3 sta per arrivare sul mercato con il SoC Snapdragon 8s Gen 3, sarà il primo tablet dotato del SoC Qualcomm

Il chipset realizzato da Qualcomm rappresenta una versione leggermente depotenziata dello Snapdragon 8 Gen 3. Nonostante le performance assolute siano inferiori, il chipset si posiziona nella fascia alta del mercato in quanto può garantire il pieno supporto alle funzionalità supportate dall’Intelligenza Artificiale.

Le ultime informazioni emerse indicano che Vivo Pad 3 sarà caratterizzato dal numero di modello PA2455. Il device ha ottenuto in Cina l’approvazione da parte dell’ente 3C e la commercializzazione è quindi vicina. Oltre al già citato Snapdragon 8s Gen 3, il device potrà contare su 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna.

Sebbene non siano ancora disponibile dettagli ufficiali, gli analisti si aspettano che il tablet potrebbe avere un display da circa 12 pollici con refresh rate a 144Hz. La batteria potrebbe essere da circa 10.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 44W.

Il prezzo di partenza del tablet sarà legato a quello della variante Pro. Il Vivo Pad 3 Pro è stato lanciato a circa 425 dollari al cambio, per questo ci aspettiamo che il modello con SoC Qualcomm sarà commercializzato a circa 350 dollari.