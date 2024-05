Realme 12, arrivano le versioni 5G il prossimo 14 maggio

Dopo un po’ di attesa è stata annunciata ufficialmente la data di lancio della serie 12 5G di Realme, azienda che negli ultimi anni è cresciuta tantissimo in tutto il mondo. A quanto pare i nuovi smartphone arriveranno il 14 maggio e ci saranno tre modelli a comporre la nuova serie: realme 12+ 5G, realme 12 5G e realme 12x 5G.

Stando a quanto riportato, dovrebbe essere davvero grande il successo che riscontrerà questa gamma. A testimoniarlo sono state le vendite del Realme 12 Pro 5G, che con tutta la sua serie ha fatto registrare una crescita dell’800% nelle vendite rispetto a quanto fatto dalla serie precedente Realme 11 Pro.

realme 12+ 5G, lo smartphone con il miglior punteggio Doxmark

Il nuovo realme 12+ 5G è equipaggiato con il nuovo chipset MTK 7050, il quale è riuscito a totalizzare il punteggio massimo Doxmark, offrendo performance elevate in più attività.

realme 12+ 5G combina al suo interno la potenza del sensore con OIS di Sony e l’eccellenza della fotocamera LYT 600 da ben 50MP di Sony. Grazie allo zoom 2X nel sensore, la fotocamera principale garantisce immagini più chiare. Fatto con un retro in pelle vegana e con la nuova tecnologia Rainwater Smart Touch, questo prodotto è destinato a fare bene sul mercato.

realme 12 5G: ottime performance sotto i 300 euro e c’è il “Dynamic Button”

Il nuovissimo realme 12 5G sarà disponibile sul mercato con dei nuovi colori ed offrirà l’innovativa funzione “Dynamic Button“. Con questa si potrà personalizzare il pulsante di accensione per accedere velocemente a più funzionalità, come modalità aerea, wallet e molto altro.

realme 12x 5G: il top col 5G anche fluido e veloce

Il Realme 12x 5G è progettato appositamente per stupire grazi al suo design e alla sua interfaccia 5G. Con il potente SoC Dimensity 6100+ 5G e agli algoritmi creati per ottimizzare la rete, il realme 12x 5G è in grado di gestire senza problemi sessioni di gioco e carichi molto intensi. Lo smartphone introduce il “Light Feather Design” che in genere si vede sui modelli top di gamma.