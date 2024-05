Mini Aceman, arriverà sul mercato l'erede della Mini Clubman

All’interno del mondo automobilistico si è tenuto l’evento per eccellenza. Si sta parlando del Salone dell’Auto di Pechino. A differenza degli anni passati c’è stata una casa automobilistica che ha fatto realmente la differenza, stiamo parlando di Mini. Quest’ultima infatti ha sorpreso tutti grazie al lancio della nuova Aceman, un suv interamente elettrico di produzione inglese.

Erede della Clubman, la Mini Aceman rimane molto interessante per le sue dimensioni compatte: larga 1,75 metri, lunga 4,07 metri e alta 1,5 metri. Molto particolare risulta anche il bagagliaio, visto che la sua capienza varia dai 300 ai 1005 litri, a seconda della configurazione scelta. Sommando tutte queste caratteristiche tecniche, la Mini può essere vista come un diretto rivale della Jeep Avenger e dell’Alfa Romeo Junior.

Da non sottovalutare anche le linee della Aceman: dai fari anteriori che attribuiscono al veicolo un aspetto inconfondibile mantenendo le sue identità Mini, alle diverse tipologie di cerchi che si possono montare sulla vettura, tra cui: 17 o 19 pollici.

Parlando di interni, Mini offre uno stile minimalista che non rinuncia alla funzionalità. Più in particolare il grande schermo da 9,4 pollici costituisce in buona parte la plancia. Inoltre il Mini Interaction Unit consente l’utilizzo di svariate funzionalità. In particolare si passa dal quadro strumenti al sistema di infotainment. Ovviamente il layout dell’interfaccia é progettato in modo tale che sia facile, veloce ed intuibile da capire. Da non dimenticare anche l’assistente vocale attivabile con un semplice “Hey Mini”.

Le prestazioni non lasciano a desiderare, soprattutto per un suv del genere che esce dalla casa produttrice in 2 diverse varianti: la prima è chiamata Aceman E, con un motore da 184 CV, mentre la seconda si chiama Aceman SE ed è stata esposta al mondo con 218 CV. Per la versione SE la batteria sprigiona 54,2 kWh, per un’autonomia di circa 406 km a velocità sostenuta. Da non sottovalutare anche la ricarica, grazie al passaggio in mezz’ora dal 10 all’80%.

L’arrivo delle Mini all’interno delle concessionarie é stimato per circa autunno 2024. Il prezzo potrebbe oscillare dai 43,500 in su e si pensa che questo sarà un veicolo che potrà diventare una vera e propria macchina di riferimento per chi cerca un’auto elettrica con performance uniche.