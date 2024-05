Apple ha presentato i nuovi Logic Pro pensati in particolare per iPad 2 e Mac 11: scrivere musica, creare beat, produrre e mixare brani non sarà più lo stesso. Basato sull’uso dell’intelligenza artificiale, il nuovo Logic Pro introduce funzioni incredibili che permettono di ottenere il pieno controllo del proprio lato creativo.

Tra le novità in arrivo con il nuovo Logic Pro abbiamo Session Player, che estende le potenzialità di Drummer e aggiunge alcune novità, tra cui Bass Player, Keyboard Player; Stem Splitter e ChromaGlow. Logic Pro per iPad 2 e Logic Pro per Mac 11 saranno disponibili da lunedì 13 maggio direttamente nell’App Store Apple. “Logic Pro offre tutto ciò di cui creativi e creative hanno bisogno per scrivere, produrre e mixare un prezzo straordinario. Le nostre ultime funzioni portano la creatività a livelli stellari”, annuncia Brent Chiu-Watson, Senior Director of Apps Worldwide Product Marketing di Apple. “I nuovi aggiornamenti di Logic Pro sfruttano l’intelligenza artificiale e le prestazioni ineguagliabili di iPad, Mac e dei chip Apple serie M per offrire a chi lavora nel settore la migliore esperienza utente”.

Logic Pro di Apple fa il suo debutto per iPad e Mac con nuove funzioni

Session Player è il fiore all’occhiello, una band di accompagnamento personalizzata basata sull’AI. Per chi è pratico di questo mondo e fa musica, Session Player offre un’esperienza senza eguali: sfrutta l’AI e prende in considerazione il feedback ricevuto per migliorarsi e aiutarti nella composizione. Drummer è stato uno dei primi “musicisti generativi” al mondo. Il suo lancio risale a più di dieci anni fa, fu accolto con enfasi da tutti i creator di contenuti musicali. Oggi, grazie a tutte le ultime tecnologie integrate e rivisitate, sale di livello grazie ad alcuni miglioramenti chiave e all’entrata in scena di due nuovi musicisti virtuali: Bass Player e Keyboard Player.

Con Bass Player è possibile scegliere fra otto diversi bassisti e guidare la loro esecuzione controllandone ogni minimo dettaglio. Si può anche usufruire di alcuni parametri di riferimento per regolare ogni aspetto durante ciascuna fase creativa. Bass Player può improvvisare su una progressione di accordi oppure l’utente può scegliere fra 100 loop di basso e lasciarsi ispirare. Mentre con Keyboard Player è possibile lavorare con materiale -come accordi e armonie, e tanto altro – messo a disposizione da altri musicisti e musiciste.