BMW M5: spuntano i primi dettagli sulla berlina elettrica rinnovata

La BMW tra pochissimi mesi lancerà finalmente la nuova generazione attesissima della M5. La conoscete? Si tratta di una delle berline più apprezzate ed ora più attese sul mercato automobilistico nella sua nuova versione. Oltre a quella standard, è prevista anche una seconda opzione Touring, in modello station wagon. Le prime immagini trapelate online cominciano a mostrarci alcuni dettagli di queste fantastiche auto e si spera che presto potremmo conoscerne tutte le specifiche.

Le recenti foto spia della BMW M5 ci mostrano alcuni aspetti della vettura. Tra questi si notano le forme differenti dei fari anteriori, i gruppi ottici posti nel lato posteriore e lo sportellino di ricarica posizionato sul parafango anteriore a sinistra. La zona frontale sarà diversa dalle precedenti grazie ad un paraurti elaborato avente prese d’aria con una grandezza maggiore ed un nuovo splitter che nell’insieme donano alla vettura un aspetto dinamico e aggressivo.

Motorizzazione e caratteristiche distintive della BMW M5

La BMW M5 è equipaggiata con un powertrain composto da un V8 biturbo da 4,4 litri unito ad un motore elettrico proveniente dalla BMW XM. Anche se la società non ha comunicato quali saranno i valori precisi, si prevedere però che la potenza possa addirittura superare i 700 CV, donando al guidatore l’occasione di avere sotto mano una vettura dalle prestazioni eccezionali. Ci sono al contempo alcune indiscrezioni riguardo all’aumento del peso. Questo potrebbe essere dovuto all’integrazione del sistema ibrido e, da alcune stime, pare che superi addirittura i 2.400 kg.

Passiamo al livello estetico. La BMW M5 sarà caratterizzata da quattro terminali di scarico, cerchi in lega piuttosto grossi ed un impianto frenante migliorato e più potente per una sicurezza maggiore. All’interno, manterrà uno stile molto simile alla nuova Serie 5, con sedili sportivi e finiture per il modello M. L’attesa ora è davvero alta, sia per la M5 standard che per la versione Touring. Tutti noi, non aspettiamo altro che vedere queste fantastiche BMW in azione.