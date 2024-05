Mercedes aggiunge alle sue numerose auto una nuova vettura straordinaria. L’azienda introduce la nuova AMG CLE 53 4MATIC+ Cabrio, un veicolo dalle prestazioni superbe e con un eleganza pazzesca. La Mercedes unisce così la filosofia sportiva di AMG con la raffinatezza tipica dei propri modelli. La nuova auto avrà sia un motore potente che un design molto accattivante, così da far sentire ogni guidatore il re indiscusso della strada.

La Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabrio possiede un particolare body kit che aggiunge un tocco di grinta in più al suo look già attraente. La griglia anteriore AMG, il paraurti rivisto e i cerchi da 19 o 20 pollici conferiscono poi alla vettura un aspetto ancora più deciso, aggressivo quasi. Per quanto concerne gli interni, troviamo la medesima impostazione della CLE Cabrio. Ciò vuol dire che la Mercedes ha un pannello strumenti digitale da 12,3 pollici e un display infotainment MBUX da 11,9 pollici. I sedili in pelle sono dotati di un rivestimento speciale per mantenere la temperatura ottimale anche nelle giornate più calde.

Una nuova Mercedes Cabrio che vi farà vivere la strada con grinta

Il motore invece? La Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabrio prende vita grazie ad un motore a 6 cilindri in linea turbo da 3 litri con tecnologia Mild Hybrid. Questo ha la capacità di produrre 449 CV e 560 Nm di coppia, con aggiunto un boost di 23 CV e 205 Nm. Il cambio AMG SPEEDSHIFT TCT 9G e la trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ donano poi prestazioni speciali ed una guida molto dinamica. Cosa sappiamo sulla velocità? La Mercedes cabrio può raggiungere una velocità massima di 250 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in soltanto 4,4 secondi.

La Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabrio presenta, inoltre, una serie di programmi di guida AMG DYNAMIC SELECT, tra cui Comfort, Slippery, Sport+, Sport e Individual, che danno l’opportunità di cambiare il modo in cui si muove l’auto in base alle singole preferenze. Le sospensioni AMG RIDE CONTROL e l’asse posteriore sterzante, poi, assicurano che vi sia un’ottima tenuta di strada e che la guida sia ultra precisa. Le ruote posteriori, invece, possono sterzare fino a 2,5 gradi per una maggiore agilità.