Lo sviluppo di Heroes of the Storm si concluderà in Blizzard. Lo sviluppatore ha dichiarato le proprie intenzioni di supportare il MOBA ‘in un modo paragonabile’ a quello di titoli come Starcraft II in un breve post sul blog che è stato rilasciato venerdì. Andando avanti, Blizzard ha assicurato ai suoi giocatori che l’azienda continuerà a inviare patch ‘se necessario’ per correggere i bug e risolvere i problemi con l’equilibrio generale del gioco.

Tuttavia, non ci sono ‘piani’ per aggiungere nuovi contenuti al negozio in-game, che continuerà a funzionare normalmente nel prossimo futuro. ‘Alla nostra community di Heroes, diciamo ‘grazie’, ha dichiarato Blizzard, sottolineando che darà ai giocatori una cavalcatura in-game gratuita quando il gioco riceverà la prossima patch. ‘Continui ad essere una delle nostre comunità più entusiaste e ti siamo grati per la tua continua dedizione e supporto. Come al solito, non vediamo l’ora di vederti nel Nexus,’

Heroes of the Storm, giocatori infuriati

La notizia che è stata rilasciata venerdì ha effettivamente posto fine a quello che era stato un lungo processo di scomparsa del MOBA dell’universo Blizzard. Nel 2018, l’ex presidente dello studio J. Allen Brack ha dichiarato che lo studio aveva preso la decisione ‘difficile’ di trasferire alcuni dei membri dello staff che avevano lavorato a Heroes of the Storm ad altri progetti.

Da allora, la regolarità della pubblicazione di nuovi contenuti è diminuita. L’anno 2020 ha segnato il debutto dell’eroe giocabile più recente del gioco. L’improvvisa decisione presa da Blizzard di interrompere la sponsorizzazione del settore degli eSport di Heroes of the Storm ha fatto arrabbiare molti dei migliori giocatori del settore e li ha fatti sentire ‘traditi’ dalla società.