L’ammiraglia della serie T di OnePlus è tornata con OnePlus 10T. Il device sarà la versione che non abbiamo ricevuto nel 2022, ma sarà più veloce di OnePlus 10 Pro. OnePlus 10T offrirà una ricarica più rapida e l’ultimo SoC Snapdragon 8+ Gen 1, mentre il Pro avrà alcuni miglioramenti nel reparto fotocamera. Il produttore sembra fare un ottimo lavoro ottimizzando il processore e lo smartphone. Una scorecard AnTuTu per il dispositivo è stata portata alla luce oggi e mostra il miglior punteggio possibile con il nuovo chip.

La nuova fuga di notizie proviene dal leakster Digital Chat Station. Il leaker ci ha preavvisato sulla quantità di smartphone che includerebbero il SoC Snapdragon 8+ Gen 1. OnePlus 10T è tra i contendenti, con un punteggio di 1,13 milioni. Sorprendentemente, è leggermente superiore al punteggio di ASUS ROG Phone 6 di circa 1,11 milioni. L’aspetto intrigante è che il ROG Phone 6 è un telefono da gioco, ma il OnePlus 10T è un prodotto di consumo.

OnePlus 10T sarà annunciato presto

AnTuTu segna 1,10 milioni per un altro telefono alimentato da questo SoC, lo Xiaomi 12S Ultra. Naturalmente, i risultati non sono poi così diversi, ma essenzialmente portano OnePlus 10T in vantaggio. Naturalmente, ci sono altri elementi che possono influenzare il risultato. Il software, il numero di app che operano in background e così via hanno tutti un ruolo. Dovremo aspettare e vedere se il dispositivo è in grado di mantenere questi risultati una volta raggiunto il pubblico in generale. OnePlus 10 Pro, che ha un SoC Snapdragon 8 Gen 1 di serie, riceve circa 940.000 punti. Il chipset Plus è più veloce, più efficiente e più fresco del suo predecessore.

Secondo alcune indiscrezioni, l’OP10T includerà uno schermo AMOLED Full HD+ con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Lo smartphone include una fotocamera principale da 50 MP e consentirà una ricarica rapida da 150 W. Il design del dispositivo è simile al Pro, ma con piccole differenze. Include anche un ritaglio perforato al centro. Sarà disponibile in due colorazioni: nero e verde.