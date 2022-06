La casa automobilistica BMW è sempre sul pezzo e sta progettando l’arrivo di tanti nuovi modelli. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è stata avvistata su strada La nuova generazione della BMW X3. La vettura è ovviamente camuffata ma è comunque possibile scorgere alcuni dettagli.

BMW X3: avvistata su strada la nuova generazione

Le aziende automobilistiche testano continuamente i propri veicoli in modo da verificarne appieno le potenzialità. BMW, come già accennato, ha testato nei giorni scorsi la nuova generazione della BMW X3, la quale è stata prontamente immortalata in alcune foto.

Come già detto, la vettura è camuffata in modo da non svelarne i particolari, ma restano comunque visibili alcuni dettagli. Tra questi, notiamo ad esempio la presenza di un doppio rene più grande e di quattro terminali di scarico. I gruppi ottici invece non sembrano essere ancora quelli definitivi.

Purtroppo questo è tutto quello che è stato possibile carpire dalle foto. Nonostante questo, nelle scorse settimane sono emersi diversi rumors. Secondo questi ultimi, la nuova generazione della BMW X3 sarà distribuita in versioni sia con motori a benzina sia con motori diesel. Dovrebbero essere disponibili sia versioni con tecnologia Myld Hybrid sia versioni con tecnologia Plug-in.

Per quanto riguarda gli interni, è quasi certo che saranno implementati due ampi schermi per il sistema di infotainment e per la strumentazione digitale. Vi ricordiamo comunque che un paio di mesi fa è stata spiata su strada un’altra importante vettura del noto marchio tedesco, ovvero la prossima BMW M3 Touring.