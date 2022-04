Nel corso delle ultime ore è stata avvistata su strada in alcune foto e in un video la prossima station wagon sportiva della casa automobilistica BMW. Stiamo parlando della BMW M3 Touring, la quale dovrebbe arrivare in veste ufficiale nel corso dei prossimi mesi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

BMW M3 Touring: la nuova station wagon dell’azienda avvistata su strada

La prossima vettura a marchio BMW è stata avvistata in queste ore in alcune foto e video. In particolare, la nuova BMW M3 Touring è stata spiata su strada sulla pista del Nurburgring. L’azienda sta infatti sicuramente svolgendo alcuni test essenziali per verificare l’efficacia e la potenza della vettura.

Nelle foto si nota che l’auto è stata ovviamente camuffata per non svelare troppi dettagli. Tuttavia, è comunque possibile notare la presenza di un maxi doppio rene. Per quanto riguarda il resto, dal punto di vista estetico non dovrebbero esserci molte differenze rispetto alla versione BMW M3.

Anche dal punto di vista prestazionale non dovrebbero esserci molte differenze con questo modello. Secondo quanto è emerso, infatti, sarà presente la trazione integrale con cambio automatico a 8 rapporti, mentre sotto al cofano dovrebbe esserci un motore 6 cilindri biturbo di 3 litri con una potenza da ben 510 CV con 650 nm di coppia.

Oltre a questa vettura, anche la prossima BMW M4 CLS è stata spiata su strada sulla stessa pista. A differenza della BMW M3 Touring, questo modello potrà contare su una potenza ancora più elevata. Secondo i rumors, infatti, il motore sarà in grado di erogare una potenza fino a ben 550 CV.