Nel corso delle prossime settimane potrebbe fare il proprio debutto il nuovissimo Xiaomi 12S. Il nuovo smartphone arriverà entro la fine dell’anno ma lo sviluppo è attualmente in corso come dimostra l’apparizione sulla piattaforma Geekbench.

Il misterioso smartphone ha effettuato un test benchmark e i dati sono stati registrati e condivisi direttamente dalla piattaforma. Grazie a questo passaggio, possiamo scoprire parte della scheda tecnica e dei segreti del device.

Lo Xiaomi 12S è caratterizzato dal numero di modello 2206123SC e ha totalizzato 1.328 punti nel test in single core e 4.234 punti in quello multi core. Per raggiungere queste prestazioni, il device si affida ad un processore octa-core con quattro core che operano ad una frequenza di 2.02GHz, tre core a 2.75GHz e un core ad altissime prestazioni che raggiungere i 3.19GHz.

Su Geekbench è apparso per la prima volta lo Xiaomi 12S, il prossimo flagship del produttore con una scheda tecnica estremamente interessante

Considerando questi valori, il SoC equipaggiato su Xiaomi 12S sembra proprio essere il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Il chipset è affiancato dalla GPU Adreno 730 e da 12GB di memoria RAM. Nonostante non ci siano informazioni e dettagli sul display, sappiamo che il pannello sarà un AMOLED con supporto al refresh rate a 120Hz.

Il comparto fotografico sarà sviluppato in collaborazione con Leica e l’ottica principale sarà da 50MP. Il device potrà contare sulla presenza di Android 12 come sistema operativo e sull’interfaccia proprietaria MIUI 13. Infine, insieme a Xiaomi 12S farà il proprio debutto anche la versione Pro che differirà in alcuni particolari. Il debutto non è ancora stato ufficializzato ma ci aspettiamo che lo smartphone arriverà nel corso delle prossime settimane.