Apple ha da poco presentato al mondo i nuovi laptop MacBook Air e MacBook Pro. Entrambi i device sono spinti dal rivoluzionario SoC Silicon M2 che garantisce prestazioni eccezionali e di gran lunga superiori rispetto alla precedente generazione. Tuttavia, i laptop non sono gli unici che potranno contare sul SoC proprietario di Apple.

Infatti, nella seconda metà dell’anno farà il proprio debutto anche la nuova generazione di iPad Pro. La famiglia di tablet potrà contare sulla presenza del chipset M2 per fare un salto qualitativo notevole sotto tutti i punti di vista. Il debutto ufficiale della serie iPad Pro è previsto tra settembre e ottobre di quest’anno.

Oltre al SoC di nuova generazione, i tablet arriveranno anche con altre feature molto interessanti. In particolare, le indiscrezioni indicano che Apple introdurrà un nuovo comparto fotografico e un sistema di ricarica wireless.

Apple sta lavorando per migliorare ulteriormente la famiglia iPad Pro, la nuova generazione sarà caratterizzata da una nuova diagonale di display e dal SoC Silicon M2

A questo si aggiunge anche una nuova diagonale del display che permetterà agli utenti di sfruttare al meglio i device. Oltre alle classiche dimensioni da 11 e 12.9 pollici arriverà anche quella da 14.1 pollici dotato di display Mini LED e tecnologia ProMotion.

Questa combinazione di elementi, unita anche al nuovo iPadOS 16 presentato durante la WWDC 2022, renderà i nuovi iPad Pro dei device estremamente funzionali. Dalle prime immagini del nuovo sistema operativo dedicato, sembra emergere una convergenza di funzionalità con la gamma MacBook che migliorerà il multitasking.

Al momento si tratta esclusivamente di indiscrezioni non confermate, ma tutti gli indizi sembrano puntare in questa direzione. Non resta che attendere e scoprire maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.