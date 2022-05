Da poche ore, è uscita su Netflix la quarta stagione di Stranger Things. Tantissimi utenti hanno praticamente divorato i primi sette episodi della penultima serie dei fratelli Duffer. Tuttavia, molti stanno già strizzando l’occhio alla prossima stagione, la quale dovrebbe essere anche l’ultima.

Stranger Things 5, sarà di fatto l’ultimo capitolo di questa saga partita nel 2015 e che ha fatto innamorare praticamente tutto il mondo. Di anticipazioni a riguardo già ce ne sono e ora vi diremo tutto ciò che sappiamo.

Stranger Things 5, tutto ciò che sappiamo ad oggi sulla trama

I fratelli Duffer non hanno fatto in tempo a godersi l’uscita della quarta stagione che già stanno pensando alla prossima e ad uno spin-off. I due fratelli, infatti, in un’intervista a Variety, hanno detto che il finale della quarta stagione riporterà subito ad immaginare come sarà la quinta.

Matt e Ross hanno sfruttato tutto il tempo a loro disposizione e i vari stop subiti a causa della pandemia per realizzare una sceneggiatura indimenticabile. Infatti, tutte le idee per Stranger Things 5 sono già pronte per essere eseguite al fine di rendere il gran finale un momento davvero epico.

Quando uscirà Stranger Things 5? Probabilmente, si dovrà aspettare ancora un po’ di tempo. Essendo che la prima parte della quarta season è uscita da pochissimo e la seconda parte è attesa per il 1° luglio, probabilmente i fratelli Duffer hanno in programma di debuttare con il gran finale tra il 2023 e l’inizio del 2024.