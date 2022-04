Remedy Entertainment ha annunciato ufficialmente che lavorerà alle versioni Remake dei primi due capitoli della saga di Max Payne. La software house ha trovato un accordo con Rockstar Games per procedere allo sviluppo dei due giochi.

I giocatori potranno rivivere le avventure di Max Payne e Max Payne 2: The Fall of Max Payne in un modo tutto nuovo. Il successo ottenuto dalla saga agli inizi degli anni 2000 è stato incredibile e presto sono diventi dei punti di riferimento nella cultura pop.

Entrambi i titoli sono stati sviluppati dalla stessa Remedy Entertainment ed è chiara la volontà di recuperare queste perle del settore videoludico. Inoltre, in un periodo caratterizzato, era il momento giusto per rilanciare questa saga.

We are pleased to announce that we will remake the iconic Max Payne and Max Payne 2: The Fall of Max Payne, in a new development agreement with Rockstar Games.

