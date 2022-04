Finalmente LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è finalmente disponibile per PC e console. Dopo circa due anni di attesa dal primo annuncio, i giocatori non vedono l’ora di immergersi in questa grande avventura firmata TT Games.

Il titolo è mastodontico sia in termini di personaggi giocabili che di avventure da vivere. Infatti, vengono coperti tutti e nove i film creati dal genio di George Lucas a cui si aggiungono sezioni di collegamento con tantissime missioni secondarie da compiere.

Grazie ai ragazzi di IGN è possibile vedere LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker in azione e farsi un’idea delle meccaniche di gioco. Su YouTube possiamo trovare un video gameplay della durata di ben 16 minuti che mostra le prime missioni da compire.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è certamente il progetto più ambizioso e grande di sempre per TT Games

Entrando più nello specifico, il video mostra una sequenza tratta da Star Wars: Il Risveglio della Forza, il primo film della trilogia sequel. Le sequenze introduttive richiamano lo stile e la forma di quelle viste al cinema e lasciano poi spazio al gioco vero e proprio.

Si entra subito nel vivo dell’azione con combattimenti corpo a corpo o a colpi di blaster con la nuova meccanica di tiro. Non mancheranno i momenti dedicati alla costruzione di oggetti utilizzando i blocchi LEGO. Il tutto è condito dall’ironia classica della serie che strapperà certamente più di un sorriso.

Il nuovissimo LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è già disponibile per tutte le console e PC. Sarà acquistabile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch e PC nella versione standard o Deluxe Edition.