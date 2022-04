Il debutto della terza stagione di The Witcher è ancora lontano, ma i fan saranno felici di sapere che la produzione procede senza intoppi. Infatti, in queste ore, Netflix ha annunciato l’inizio delle riprese della serie.

Come pubblicato con un cinguettio su Twitter, in questa prima immagine del set è possibile vedere Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan insieme alla troupe in una landa innevata. I tre protagonisti riprenderanno rispettivamente i ruoli di Geralt di Rivia, Yennefer di Vengerberg e della principessa Ciri.

Come showrunner e anche produttrice esecutiva troviamo Lauren Schmidt Hissrich che ha partecipato anche alle altre due stagioni negli stessi ruoli. Stando ad alcune dichiarazioni precedenti, la terza stagione di The Witcher seguirà alcuni elementi presi direttamente dai romanzi di ‎Andrzej Sapkowski ma rielaborandoli in una versione inedita.

Our family is back together again. #TheWitcher Season 3 is officially in production! pic.twitter.com/rlBl0j3lT1 — The Witcher (@witchernetflix) April 4, 2022

Inoltre, la stessa Netflix ha confermato la sinossi ufficiale della nuova stagione:

“Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente vogliono catturarla, Geralt nasconde Ciri di Cintra, determinato a proteggere questa nuova famiglia riunita da tutte le minacce che cercano di distruggerla.

Incaricata dell’’addestramento di Ciri alla magia, Yennefer li conduce alla fortezza di Aretuza, dove la maga spera di scoprire qualcosa sui poteri della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in mondo di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Dovranno combattere per sistemare le cose o rischiare di perdersi per sempre“.

Grazie a questa descrizione è possibile intuire quali saranno i temi della nuova stagione e capire cosa ci aspetta con The Wticher 3.